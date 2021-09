Exhortan a población a participar en macro simulacro de sismo, este domingo

En Coatzacoalcos, 15 empresas estarán participando en el macro simulacro que tendrá lugar este domingo 19 de septiembre, en el marco de la conmemoración de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil y tras los sismos de 1985 y 2017.Esta actividad busca evaluar la preparación que se tiene como ciudadanos para evacuar, en caso de sismo, el plan familiar de protección civil y la mochila de emergencia."El 19 de septiembre se conmemoran estos sismos y por eso se invita a la población en general, no sólo a empresarios, sino a la población en general a que se registre en www.preparados.gob.mx que es el registro nacional para que todos los mexicanos y la gente de Coatzacoalcos participen en este ejercicio", explicó el director de Protección Civil, David Esponda.Aclaró que en cuanto a la cifra de cuántas familias participarán aún no se tiene claro, no obstante, pidió que todos se sumen a la actividad.