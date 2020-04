Exhortan a Poder Judicial de Veracruz a apoyar con préstamos a abogados ante crisis

La emergencia sanitaria a causa del virus COVID-19 ya hizo estragos en el ámbito de la administración de justicia al haber paralizado casi al 100% las actividades en los Juzgados de Primera Instancia y Microrregionales, dejando en la indefensión económica a cientos de abogados litigantes que viven de ese ejercicio profesional.



Por ello, el presidente del Foro Liberal de Abogados, Roberto Rodríguez Cruz, convocó a los representantes de las asociaciones, colegios, barras y foro de abogados a una reunión urgente y extraordinaria para solicitar al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado que se haga un préstamo de 10 mil pesos, a través del Fondo Revolvente que está integrado por los pagos de copias certificadas, a los profesionistas del Derecho que todos los días litigan en los Juzgados.



Manifestó que en los Juzgados sólo hay guardias con el personal mínimo indispensable para recibir casos extremadamente urgentes y por tanto, están detenidas todas las demás promociones.



Sin embargo, ante las medidas urgentes determinadas por el Consejo de Salubridad General para extender la campaña nacional de “Sana Distancia” hasta el 30 de este mes y ante la cercanía de ingresar a la fase 3 de la contingencia, es probable que ese plazo se amplíe.



“Los abogados postulantes están en la incertidumbre de cuando se van a reanudar las actividades en los Juzgados, ya que no tienen otra fuente de ingresos, por lo que se me hace justo que se les pueda apoyar con los recursos del Fondo Revolvente”.



Recordó que ese Fondo Revolvente se integró hace más de 15 años con los pagos de los particulares que solicitan copias certificadas, mismas que no se entregan si no se presenta la ficha de depósito y que al momento puede tener más de 300 millones de pesos.



“Tengo entendido, no trabajo en el Poder Judicial, que el Fondo se creó para que al juntarse una buena cantidad se ocupara para aumentar el salario a los empleados de los Juzgados, cosa que no sucedió pero el dinero ahí está”.



Dijo que el préstamo no será “regalado” pues se propone que los abogados lo devuelvan a un plazo determinado y sin intereses, con ello se les ayudaría un poco ante la difícil situación que atraviesan.



Propuso que de entre los representantes de las agrupaciones de abogados, se integre un cuerpo colegiado, que podría ser presidido por Octavio Ruiz o José Zayden Domínguez, para que sostengan una reunión con Sofía Martínez Huerta, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, a fin de plantear la propuesta.



Y que mediante ese cuerpo colegiado se elabore la lista de los abogados postulantes que pudieran acceder al apoyo para que se presente al Consejo de la Judicatura.



Dijo esperar que su propuesta tenga eco, ya que se trata de un acto solidario a favor de los abogados litigantes.