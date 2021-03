Exhortan a sacerdotes a evitar aglomeraciones durante celebraciones de Semana Santa

El alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, informó que se trabaja con la autoridad eclesiástica para evitar aglomeraciones durante las actividades religiosas de la Semana Santa.



Refirió que se enviaron oficios a las iglesias del municipio para exhortarlas a que mantengan las medidas sanitarias.



Y es que dijo que, aunque actualmente los templos se encuentran abiertos, hay restricciones en el aforo.



“Estamos mandando los comunicados para evitar los tumultos y para que se lleven a cabo las actividades como el año pasado de manera digital y evitar en la medida de lo posible la acumulación de las personas. Actualmente los templos religiosos los tenemos abiertos, pero con restricciones y con cierta capacidad”, expuso.



Asimismo, reiteró que se realizará un operativo especial durante estos días, pues se prevé que la población salga a lugares recreativos, a pesar de la pandemia.



“Habrá un operativo porque no podemos esperar sorpresas y actuar de manera aleatoria, vamos a tener precauciones por la Semana Santa, estamos en coordinación con el gobierno estatal y federal. Quisiéramos que la gente haga conciencia, que se mantengan en resguardo. Decirle a la ciudadanía que no reciban visitas y que no salgan”, remató.