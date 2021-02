Exhortan a turistas a no dejar basura en albergues del Pico de Orizaba

Debido a que las personas que están subiendo por la cara sur dejan su basura en el albergue, autoridades hicieron un llamado a que respeten estos lugares.



Manuel Barojas Vargas, director de Protección Civil de Atzitzintla, Puebla, señaló que la gente sigue subiendo a este volcán y los extranjeros que acuden son muy respetuosos, bajan con sus bolsas de basura, incluso levantan la que no es de ellos.



Sin embargo, mencionó, “los mexicanos somos muy vale todo y no nos importa”.



Mencionó que en ocasiones la brigada de Atzitintla sube a hacer un recorrido y limpia el albergue o bien lo hacen personas de Ciudad Serdán, pero de manera voluntaria por apoyar, pues no hay ninguna persona contratada para cuidar o dar mantenimiento a este sitio.



Indicó que lo hacen porque les parece importante, ya que es un lugar para que la gente descanse y se proteja y ojalá los connacionales que lo usan lo puedan entender así y respeten el lugar y ayuden a cuidarlo.



Exhibió unas fotos tomadas en el interior del albergue, el cual lucía lleno de basura y hasta con unas sábanas sucias en la litera, las cuales fueron abandonadas ahí por alguien que estuvo en el lugar.