Exhortan a veracruzanos a no caer en pánico por el Coronavirus

El problema de migración permanente en México podría ocasionar brotes de Coronavirus en el país, advirtió el doctor Víctor Vela, coordinador de Programas Sociales de la Cruz Roja.



Recordó que Veracruz, al ser un puerto comercial y por tener un aeropuerto internacional, incrementa las posibilidades de que llegue esta enfermedad; sin embargo, aclaró que no debe existir psicosis al respecto pues aún no se comprueban casos en territorio nacional, aunque algunos posibles enfermos ya están en observación.



Mencionó que aunque los síntomas de esta enfermedad son muy similares a los de la influenza AH1N1, es fundamental que la población esté atenta a cualquier cuadro de gripe severa que se presente en sus alrededores.



"Es muy parecida a la influenza AH1N1 por los síntomas. Ataca las vías respiratorias. Hay tres cepas, una que le da a los perros, otra a los marranos y una al ser humano. El virus mutó y se volvió más peligroso y agresivo y es lo que ha causado defunciones en China", dijo.



Señaló que en caso de conocer a alguien que haya contraído gripe "de un día para otro", no hay que automedicarlo, es importante llevarlo a un hospital para que mediante exámenes de laboratorio se determine lo que tiene.



"Es un cuadro gripal muy severo, con fiebres altísimas, escurrimiento nasal, ojos rojos y dolor articular de tórax. Los decesos han sido por neumonías, que atacan los pulmones y pueden causar la muerte (...) no hay que automedicarse", agregó.



Detalló que ante el temor de que el coronavirus llegue al país, es fundamental extremar precauciones como el uso de cubrebocas, no saludar de mano ni de beso y usar gel antibacterial.