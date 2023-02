Exhortan a vestir a Niños Dios adecuadamente este Día de La Candelaria

El niño Jesús no debe vestirse como un muñeco, manifestó el vocero de la diócesis de Orizaba, el sacerdote Helkyn Enríquez Báez, quien agregó que este 2 de febrero los fieles deben llevar con el atuendo adecuado a la imagen.Añadió que cada año se ha insistido en arropar al niño con trajes que no le corresponden, pero se sigue observando a personas y comerciantes que por ignorancia siguen cayendo en el error de hacerlo de modo incorrecto.El sacerdote sostuvo que un elemento esencial de la misa de La Candelaria es el uso de las velas, las cuales recuerdan que Jesús es nuestra luz, mientras que la tradición existente en México es ataviarlo como hijo de Dios.“Al niño Jesús no se le puede tratar como si fuera un muñeco que se le puede vestir con cualquier caracterización. Si realmente se quiere honrar, venerar y respetar la imagen del niño Dios debe ser de acuerdo como hijo de Dios”.En este sentido sostuvo que la ropa que se le ponga debe recordar el modo como se reconoce a Jesucristo, y puede ser a través del Sagrado Corazón de Jesús, el Señor de la Misericordia, Santo niño de Atocha o algunas de las imágenes, sean nacionales o de otros lugares pero que se asocian con Jesucristo mismo.“No vestirlo como santo o ángel, pues la imagen del niño Dios representa a Dios, no a una criatura”.Y agregó que La Candelaria recuerda el momento en que San José y la Virgen María cumpliendo los preceptos de la Ley Mosaica, presentan al niño en el templo y ahí se da el encuentro con Simeón quien acentuó que el bebé es luz de las naciones.