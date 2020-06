Exhortan ambientalistas no consumir cangrejo azul y apoyar en su conservación

El presidente de la Asociación ambientalista Earth Mission, Sergio Armando González, exhortó a la población a no consumir cangrejo azul en ningún temporada del año.



Luego de que trascendiera en redes sociales que en algunos Municipios del Estado hay venta de esta especie, el animalista refirió que si bien la veda del cangrejo azul inicia a partir de agosto y dura hasta septiembre, esto no significa que su captura sea viable.



Detalló que aunque capturarlo no es una violación a la Ley, la veda que fue implementada a partir del año 2015, está basada en la productividad y no en la conservación de la especie.



Además de que, dijo, las personas que comercian con el cangrejo necesita un permiso de aprovechamiento que otorga la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA) y gran parte de quienes comercializan está especie no cuentan con este permiso.



Puntualizó que por parte de la asociación que representa, ya empezaron con la campaña de recolección y vigilancia de esta especie para evitar que sean capturados cuando van a desovar a la zona de playas.



Sin embargo, explicó que derivado de la pandemia, la sana Distancia y la falta de recursos, este año serán pocas las personas que participarán en esta campaña de protección.



Recordó que el año pasado cerró con 7 mil 500 ejemplares que fueron salvados de la caza furtiva, por lo que prevén este año poder salvar una cantidad similar.



Por ello, el activista pidió a la población a no consumir este tipo de cangrejo, para ayudar a la conservación y preservación de la especie.