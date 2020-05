Exhortan en Álamo no acudir al panteón el 10 de mayo para evitar riesgos de contagio

En un vehemente mensaje dirigido a los habitantes del municipio de Álamo Temapache, el presidente Jorge Vera Hernández fustigó a quienes en plena pandemia hacen fiestas congregando a muchas personas ante el serio riesgo de contagio.



“No es posible que se hagan festejos, sin observar la sana distancia y el resguardo en casa. Es una manera irresponsable de proceder ante la pandemia que se amplía. Nos ponen en peligro, ya no lo hagan”, manifestó el Alcalde visiblemente molesto.



Expuso que si se revisa el mapa del Coronavirus en el norte veracruzano, se observará que municipios cercanos ya tienen casos de contagios e inclusive muertes como en Poza Rica, donde se contabilizan 6 muertes por esta causa, en tanto que en Tihuatlán, Cazones y Chinampa de Gorostiza ya también han muerto personas por COVID-19.



“Sabemos que muchas personas tienen que salir de casa por razones de trabajo , pero una cosa muy diferente es salir sin motivo alguno. Por desgracia, se observan a personas con niños en la calle, que se exponen a contraer la enfermedad. No salgan con niños, es una actitud irresponsable”, señaló el presidente de los alamenses.



Exhortó a quienes tengan pensado acudir el 10 de mayo a los cementerios del municipio, a que en esta ocasión no lo hagan, para que no se expongan a la enfermedad, dado que se viven momentos donde el contagio se incrementa notablemente y por tal razón es necesario que se protejan lo más posible.



Informó que por razones del Día de la Madre, el Ayuntamiento ha concedido permiso a los comerciantes que tradicionalmente se instalan en las calles céntricas de la ciudad en la temporada, a que lo hagan en esta ocasión en el campo Deportivo de Beisbol, siguiendo estrictamente las normas establecidas como la sana distancia y el lavado constante de las manos.



Detalló que comerciantes que no sigan las reglas, serán retirados del campo deportivo, para que no ponga en peligro la salud de los asistentes y determinó que habrá una puerta de acceso y otra de salida para evitar las aglomeraciones.



Recordó las ocasiones en que el Gobierno municipal ha organizado los festejos que tienen lugar en mayo, incluyendo el agasajo en honor a las madrecitas en su día y dijo que por lo pronto, se tendrá un festival a través de las redes sociales ya que las circunstancias no permiten los festivales multitudinarios de otros años.