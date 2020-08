Exhortan en Orizaba a denunciar fiestas particulares

Con el propósito de que se disminuya el número de contagios por COVID-19, el Ayuntamiento de Orizaba está echando mano de todas las estrategias a su alcance, una de estas es la denuncia ciudadana, en la que está poniendo mucha atención.



Autoridades de la ciudad indicaron que tal y como lo dieron a conocer en días pasados, no se va a permitir que la gente siga haciendo fiestas en sus domicilios, así como tampoco que se haga uso de espacios públicos, como los parques y es que en algunas unidades habitacionales hay áreas verdes y se ha observado que la gente acude a ellas.



Por ello es que el Ayuntamiento ha advertido en diferentes carteles colocados en redes sociales y en algunas partes de Pluviosilla, que: "No es momento de bajar la guardia. ¡Se mantienen las restricciones! Denuncia anónimamente fiestas privadas y actividad en parques".



Quien desee denunciar lo puede hacer al 272 72 4 64 00 a cualquier hora del día. Para reportar bares con exceso de clientes puede llamar al teléfono 272 154 89 75.



Aun cuando las autoridades de Orizaba han pedido que no se baje en el ritmo de las medidas de prevención y de confinamiento, éstas se han relajado en gran medida.



Hasta el 4 de agosto se reportaban de manera oficial 949 casos confirmados de COVID-19, de estos 283 sospechosos, 35 defunciones, recuperados 706 y activos 131.