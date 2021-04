Exhortan en Teocelo a seguir acatando recomendaciones para prevenir COVID

El área de Protección Civil de Teocelo, exhortó a la población a continuar con las medidas de salud, pues destacaron que la pandemia no termina y aún hay contagios.



Y es que el personal de Protección Civil Municipal continúa realizando traslados a hospitales en Xalapa de habitantes que padecen el virus.



Fue esta noche de miércoles que, elementos de la dirección trasladaron a una persona hacia un hospital en la capital, quien presentaba síntomas de Covid-19.



Por ello, a través de sus redes sociales el ayuntamiento recomendó a la ciudadanía a seguir atendiendo las recomendaciones.



“Sigamos implementando las medidas de prevención en todo momento, no bajemos la guardia, la pandemia por Covid-19 aún no termina. Personal de Protección Civil de Teocelo equipados para evitar contagios continúan brindando apoyo, asistencia y efectuando traslados de pacientes de nuestro municipio”.