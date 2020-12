Exige Alcalde de Astacinga más seguridad luego del multihomicidio de familia

El alcalde de Astacinga, Antonio Ramírez Itehua, señaló que tras el asesinato de una familia en la localidad de Huapango se pide que en este municipio haya mayor presencia de elementos de la Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública.



Indicó que ese lamentable hecho no sólo enlutó a una familia, sino a toda la comunidad, por lo que se pide que se investigue y que se logre hacer justicia.



No obstante, insistió en que se desea que haya resultados, pues por ejemplo en su caso, a casi dos años del atentado que sufrió, no hay avances, pues la Fiscalía no le ha informado de nada.



Comentó que a través de su administración ha ofrecido a la familia apoyo en lo que requiera, ya sea con los ataúdes o cualquier cosa que se necesite en estos momentos tan difíciles por los que atraviesan.



Agregó que además de la demanda de que esos hechos se investiguen, se pide también que haya mayor presencia de elementos de la Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública para dar seguridad y tranquilidad a la población.



Cabe mencionar que la noche del lunes 28 de diciembre una familia de la comunidad de Huapango fue objeto de un ataque armado en su propia vivienda cuando sujetos desconocidos que llevaban el rostro cubierto ingresaron y les dispararon, dejando a 3 adultos muertos y una menor de edad herida que falleció en el Hospital Integral de Tlaquilpa.



Esas personas fueron identificadas como Guadalupe Tecpile Romero, de 67 años; Gloria Tzompaxtle Tecpile, de 35; Florencio Tzompaxtle Tecpile, y la menor de 12 años X.M. T. T, quienes son tía, primos y sobrina de quien fuera conocido como el “Comandante Rafael” del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Andrés Tzompaxtle Tecpile.