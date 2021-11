Exige PAN acciones para erradicar feminicidios en Veracruz

El candidato a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, lamentó que Veracruz sea el segundo estado del país, con el mayor número de feminicidios, razón por la cual, dijo, es necesario erradicar este delito con acciones y no solo con discursos.En el marco del día internacional de la “Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, el ex secretario de despacho aclaró que no se trata de un señalamiento que haga Acción Nacional, pues es la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, la que informó que Veracruz ocupa el segundo lugar en feminicidios.En ese sentido el también. ex legislador local reiteró la necesidad “urgente”, de desarrollar estrategias que ayuden a disminuir esta problemática que atenta contra la seguridad y tranquilidad de las mujeres en el territorio estatal.Ante ello, aseveró que en Acción Nacional ya se realizan acciones para impulsar el trabajo de las mujeres.“Vamos a tomarnos esto en serio, a desarrollar lideresas combativas, tenemos mujeres militantes que llevan años haciendo fila y dando grandes triunfos al Partido. Ha llegado su momento, hoy vamos con la fuerza de todas y todos”, afirmó.Adelantó que las panistas tendrán el apoyo para que lleguen a los puestos que merecen, por ello resaltó que en su planilla lo acompañan grandes mujeres con una gran trayectoria dentro del partido y, juntos seguirán trabajando para impulsar a todas.Y es que consideró que el liderazgo no tiene género, por lo que dejó en claro que su compromiso es que en la nueva era del partido, no habrá sobre representación.“Deberemos todas y todos concluir nuestros períodos ante los cargos, para evitar que se acaparen lugares”, insistió y aseguró que se dará un trato digno y justo para las militantes de Acción Nacional, pues sostuvo que existe en cada una de ellas, una mujer empoderada por naturaleza.“Reconozco que el liderazgo no tiene género, y en cada veo una mujer empoderada por naturaleza, que no ocuparía un día para saber que la vulnerabilidad de sus derechos es un paradigma que obedece para exigir igualdad de derechos y obligaciones, nada más, pero tampoco nada menos”, concluyó Guzmán Avilés.