Exige PAN investigar “operativo fallido” en Atzalan, en el que murió una menor

La bancada panista en el Congreso local hizo un llamado enérgico a las autoridades estatales a investigar “a profundidad” el operativo ejecutado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en el que presuntamente fue asesinada una menor de edad en el municipio de Atzalan.



En conferencia de prensa en la sede de ese instituto político, el coordinador del grupo de legisladores panistas, Omar Miranda Romero, sostuvo que se tiene que hacer una investigación “a profundidad”.



El diputado calificó este evento como un operativo fallido, “en el que fue asesinada una niña”, dijo.



A la par, lamentó que la SSP no reconociera en una primera instancia que se trataba de una menor de edad y se limitaron a decir que eran “un hombre y una mujer”.



De ahí que consideró que el Ejecutivo del Estado debe darle la atención necesaria y no tomar este tipo de tragedias a la ligera.



A la par, pidió que de inmediato la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública den con los responsables de estos hechos.



A su parecer, es necesario verificar si el actuar de los directivos de la seguridad responde al protocolo de actuación policial para el uso de la fuerza, publicado el pasado 17 de octubre de 2019.



Pidió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a las autoridades responsables de la investigación dar claridad de los hechos en lugar de minimizarlos y no ser insensibles.



“De ser necesario, estaríamos en el Congreso del Estado haciendo una llamada nuevamente para exigir que el titular de Seguridad Pública se presente ante el Congreso para dar un informe claro y pormenorizado de este asunto”, dijo finalmente.