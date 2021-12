Exige que Policía Estatal le devuelva su auto, en Xalapa

Un nuevo presunto abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Estatal fue denunciado por Elsa Olivia Zepeda, quien este lunes se manifestó frente al Cuartel de San José para exigir la liberación de su vehículo modelo Tigran, marca Chevrolet, que le fue quitado a su hijo en un retén en la calle Laureles, del fraccionamiento La Pradera.Acompañada de otros ciudadanos que han sido presuntamente violentados en sus derechos por parte de los uniformados, narró que aproximadamente a las 2:30 horas recibió la llamada de su hijo alertándola que querían detenerlo por supuestamente tener aliento alcohólico, lo cual negó."Llegué y empezaron a decir que no, les dije: ¿Por qué te lo llevas? No, es que usted sabe, se pusieron super pesados, se salió mi hijo del carro, lo esposaron, yo me subí a mi carro a sacar mis pertenencias y empezaron las mujeres policías a jalarme, me duele el brazo y no me dejaban, porque ya se iba la unidad, cuando yo me estaba saliendo, ya me estaban poniendo las esposas", comentó.Olivia Zepeda enumeró que esta supuesta acción contraria a la Ley fue perpetrada por aproximadamente ocho elementos de una patrulla que siempre vigila ese conjunto residencial, a quienes posteriormente se sumaron otros más en otra unidad.Además, apuntó que fue detenida acusada de alterar el orden público y sostuvo que durante el traslado, los oficiales se burlaban de ella y amenazaban a su hijo de que gracias a que ella pudo llegar a tiempo al lugar, es que se salvaba de otra acción."Un policía se llevó el carro, nunca llegó la grúa, nunca se identificaron, todos con pasamontañas, cuando llegamos aquí con el doctor (a San José), dijo: ¿A usted por qué la detuvieron?, No sé (...) Aquí el doctor dijo que ni mi hijo tenía nada de aliento a alcohol, como para que lo hubieran metido ahí, lo amenazaron en la camioneta diciéndole: da gracias a Dios que vienes acompañado, si no hubieras entrado calientito y te hubiera ido como en feria", externó.Ante lo sucedido, la ciudadanía xalapeña repudió la actuación de los uniformados, quienes a su decir, están para cuidar a las personas, no para intimidarlas, añadiendo que es la segunda vez que vive un episodio de presunto abuso policial."Se supone que nos deben proteger, nos deben cuidar y estamos mal, es una corrupción total y no es la primera vez que me pasa, es la segunda vez que me pasa exactamente lo mismo, que no se identifican, que no llega la grúa, que se llevan los carros nada más porque sí", denunció.