Exige Veracruz unión de fuerzas para salir de fuerte crisis: PRD

Las fuerzas políticas opositoras al gobierno nos hemos puesto de acuerdo y hemos estructurado propuestas que brinden certeza y viabilidad a Veracruz ante la crisis que enfrenta, con lo que demostramos que concretar cambios de fondo para bien de la sociedad es posible, al ponderar la coincidencia de trabajar por un mejor Estado y un mejor futuro, manifestó Sergio Cadena Martínez, presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz.



En ese sentido, el líder del partido del Sol Azteca lamentó la situación de violencia e inseguridad que se vive en la entidad, donde dijo es urgente que el Gobierno tome acciones concretas en la materia, ya que si no hace cambios, los que seguirán padeciendo las consecuencias son los ciudadanos de las diferentes regiones del Estado.



“Si no hace cambios el Gobernador, si quiere seguir en esa burbuja de ‘Disneylandia’, donde todo está maravilloso y todo está bien, que siga. Pero los que padecen son los ciudadanos que tienen que salir en la calle a trabajar, los que no traen escolta, los que caminan a cualquier hora del día para buscar la comida, el alimento de sus familias. Esos son los que están viviendo la dura realidad”, apuntó.



Cadena Martínez agregó que quienes también están viviendo una cruda y compleja realidad son los cientos de empresarios que han tenido que cerrar desde su fonda hasta un taller automotriz, víctimas de la inseguridad que prevalece en sus regiones y la falta de respaldo del Gobierno para sostener esas fuentes de empleo, lo que en conjunto golpea al sector productivo de Veracruz.



“La situación es grave. No soy pesimista pero es una realidad lacerante y esa realidad es la que nos llevó a hacer esta gran alianza. La gente nos lo dijo y entonces ante el reclamo ciudadano de decir :‘Se pueden cambiar las cosas. Sí se puede, entonces ustedes partidos políticos, empiecen por demostrar que si se pueden poner de acuerdo’ y lo hicimos”, detalló.



Finalmente, dijo que en el PRD todas y todos trabajan fuertemente con la certeza de que los resultados serán a favor del partido del Sol Azteca y la coalición, destacando que ya se acordó que en 30 distritos locales vayan los tres partidos políticos juntos, cada quien aportando su capital, por lo que se encuentran en el proceso de selección de las mejores figuras, mujeres y hombres para dar la batalla ante una competencia reñida.