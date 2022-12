Exigen a Alcalde de Tlilapan solucionar falta de agua en colonias

Molestos por la falta de agua potable desde hace una semana, pobladores de la cabecera municipal de Tlilapan convocan a todos los habitantes para que el próximo lunes tomen el Palacio Municipal y se impida la entrada del alcalde Jaime López Montalvo, la síndica y regidores.Los inconformes indicaron que el enojo es porque desde hace una semana se descompuso la bomba en la comunidad de La Presa, que es la que surte de agua a toda la cabecera, pero a la fecha no saben qué hace el Presidente Municipal y los ediles porque nadie soluciona el problema.Refirieron que la noche del miércoles la gente cerró los accesos al municipio y fueron a sacar al Alcalde de su casa para exigirle que haga lo que sea necesario para que tengan el servicio de agua en sus casas.Los pobladores echaron en cara al Alcalde que no sabe gobernar, pues desde el inicio se ha ido la administración en puros conflictos entre los ediles, además de que no tiene para comprar una bomba de 120 mil pesos pero él se compró dos carros nuevos, por lo que consideraron que deberían quitarlos y que entrara mejor un Concejo Municipal.Cabe mencionar que López Montalvo llegó al cargo por el partido Movimiento Ciudadano, pero una vez en el poder se cambió al MORENA.A través de redes sociales, los pobladores se encuentran convocando a la gente a que el lunes acudan todos y tomen el palacio municipal y si no hay respuesta para entonces, quemen los carros del alcalde.