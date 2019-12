Exigen a Alcalde de Xalapa “que deje de andar paseando”

Integrantes de Redes Sociales Progresistas (RSP) criticaron el reciente viaje a España del presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero.



Antonio Lagunes Toral, coordinador técnico en Veracruz de RSP, pidió que el Alcalde se ponga a trabajar en los baches existentes en la ciudad y deje de pasear.



"Le pedimos que deje de andar paseando y que vea las necesidades de la capital, como ciudadanos exigimos que tape los baches".



Así también, solicitó mayor intervención en materia de seguridad al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y al Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, ante tantos casos de feminicidios en la Entidad.



"Lo último que se reportó, fueron cuatro maestras secuestradas en la zona norte y nosotros exigimos mayor seguridad, porque no podemos seguir ocupando ese lugar en feminicidios".



En otro orden de ideas, enfatizó que Redes Sociales Progresistas, cuando llegue a ser partido político, buscará que las candidaturas sean elegidas por los ciudadanos y no por "amiguismos".



"No será por dedazos, las candidaturas serán por trabajo y serán elegidos candidatos más queridos en cada zona. Aquí es derivado al trabajo de cada uno y es a donde vamos a llegar", finalizó.