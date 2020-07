Exigen a Alcaldesa atender posibles casos de COVID-19 en comunidad de Xico

Pobladores de San Marcos de León en Xico instaron a las autoridades municipales a dejar de lado actos políticos y atender el tema de salud en el municipio, pues aseguraron que ya se están reportando casos sospechosos de COVID-19, además de que comercios y personas no están acatando las medidas sanitarias dispuestas.



Un grupo de vecinos dijeron que no culpan a las autoridades de los contagios que se han registrado, sin embargo, señalaron que éstas no deben de realizar eventos que aglomeren a la ciudadanía, pues con ello dan un mal ejemplo.



“Eventos masivos lamentablemente sí ha habido, eventos donde han estado presentes autoridades, en la entrada hay varios comercios informales donde no se han percatado que no quieren usar el cubrebocas, no le han dado importancia y estamos en riesgo. Se escucha que ya hay casos en la localidad”, detallaron.



Precisaron que además las autoridades locales se han dedicado a entregar despensas y eventos con fines electorales, durante toda la contingencia.



“Se debe hacer conciencia en salud, lo que está pasando es real, no vamos a culpar a nadie, si uno mismo como ciudadano no nos apegamos a lo que nos indican, el incremento que ha habido es porque no nos apegamos a las normas. Pero interponen lo político antes que atender la salud”, reprocharon.



Asimismo, a través de redes sociales, habitantes señalaron que el Ayuntamiento ha convocado a cientos de habitantes de distintas poblaciones para inaugurar obras, sin que se tomen las medidas sanitarias.



De acuerdo a información publicada, la Alcaldesa xiqueña, habría convocado a una reunión en Las Cruces la mañana del pasado viernes 10 de julio, un día antes del baile de los Cencerreros en la cabecera municipal.



A este evento, la Edil llevó gente de otras localidades como Matlalapa, Carabinas, Rusia y Cuartelillo.