Exigen a Alcaldesa de Tamiahua transparentar nómina

Tras varios intentos que resultaron fallidos, finalmente este viernes los cuatro regidores, el síndico y la Presidenta Municipal de Tamiahua efectuaron sesión de cabildo, aunque dichos regidores manifestaron distintas inconformidades, pues arguyen, por ejemplo, que no son convocados de manera oportuna y formal.Apenas este jueves los regidores Gimena Santiago, Lidia Careaga, Luis Armando Juárez y Rafael Ramos, se confrontaron con la alcaldesa Linda Guadalupe Rodríguez Torres, al exigir la destitución del Tesorero Municipal por no entregar los cortes financieros de enero y febrero, sin embargo la presidenta lo ha sostenido en el cargo bajo argumento que no se ha comprobado irregularidad alguna.Tras la desavenencia, los 4 opositores abandonaron ayer el recinto, al que volvieron este viernes para realizar finalmente la sesión, aunque protestaron al señalar que no fueron convocados con el protocolo correspondiente.En el turno de asuntos generales del orden del día, el regidor cuarto, Rafael Ramos Aranda, solicitó a la Alcaldesa que se transparente la nómina municipal y que presente a las personas que trabajan en el ayuntamiento.“Hemos solicitado en repetidas ocasiones, referente a la nómina, cuántos trabajadores se han contratado, cuánto están cobrando…porque es información que debe quedar en claro, se debe subir a la plataforma toda esta información del ayuntamiento”, indicó tras apuntar que, como regidor, desconoce lo anterior.Añadió que, a más de cien días de iniciada la administración municipal, no se ha llevado a cabo una reunión para la presentación de la plantilla laboral, por lo que solamente ven entrar y salir personas, pero desconocen quiénes son los empleados municipales.“Hágansela llegar, al regidor cuarto”, instruyó en ese momento la presidenta municipal, con lo que el edil inconforme dijo que no tenía más que decir al respecto y que esperará a recibir la información.