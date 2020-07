Exigen a comunidad de Santa Rosa, en Actopan, que se vuelva a abrir válvula de agua

Buen día:



En relación a la nota "'‘No nos vamos a dejar’ comunidad de Actopan advierte violencia, en pleito por agua”, me permito informarle algunos detalles que Jorge Salazar, presidente del Comité de la comunidad de Santa Rosa, omitió en su información.



La concesión efectivamente pertenece a la comunidad de Santa Rosa pero desde que se dio dicha concesión a esta comunidad, se la ha otorgado, por medio de un convenio con el municipio de Actopan, el agua a la comunidad de Mozomboa (esto data desde hace más de 20 años).



El problema derivó cuando el Comité anterior de Santa Rosa (un señor llamado Tomás) NO INFORMÓ a su comunidad (Santa Rosa) de unos trabajos que se iban a realizar en los depósitos de agua ubicados en el llamado Cerro de Pipas, que el Comité de Agua de Mozomboa realizaría. Al llevarse a cabo estos trabajos de limpieza y captación de agua, los depósitos, tanto de Santa Rosa como el de Mozomboa (porque son depósitos diferentes, cada comunidad tiene su propio depósito y su propia tubería desde que se otorgó la concesión) se beneficiaron al tener agua suficiente para abastecer ambas comunidades, sólo que la población de Santa Rosa se enardeció al notar que en sus casas cae el agua sucia (por estarse realizando los trabajos) y no tenían conocimiento de esos trabajos. Al confrontar al mencionado Tomás (presidente del comité de agua anterior de Santa Rosa), éste les comunico que no tenía conocimiento de esos trabajos, cosa que era mentira ya que él sí estaba informado pero no lo dio a conocer porque saldrían a la luz manejos fraudulentos por parte de él y de su Tesorero con el dinero de dicho Comité. Por esta razón fueron cesados de sus funciones y tomó su lugar Jorge Salazar.



Al tomar posición esta nueva persona del Comité del Agua, tomaron la decisión de manera unilateral de cerrar la válvula de la tubería de Mozomboa y es ahí donde se incurrió en un delito, ya que el artículo 4 párrafo sexto de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra dice: "Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines" y como se mencionó anteriormente, el abastecimiento de agua para la comunidad de Mozomboa data desde hace más de 20 años cuando fue otorgada la concesión a Santa Rosa.



En lo que respecta a la declaración hecha por Jorge Salazar en contra de la diputada María Esther López Callejas, me permito comunicarle a este señor que en el artículo 18 fracción XVI inciso f) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz-Llaves se menciona como una de sus atribuciones "las concesiones de prestación de servicios públicos que les corresponda a los municipios, sus prórrogas y cancelaciones".



Para finalizar, la comunidad de Mozomboa únicamente solicita a la comunidad de Santa Rosa que deje de caer en la cerrazón y sea abierta la válvula, la cual fue cerrada arbitrariamente por el Comité de Santa Rosa, violando lo que marca el artículo 4 párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y siendo que se ha abastecido de este líquido por medio de la mencionada concesión desde hace más de 20 años. Y también para aclarar que con los trabajos que se realizaron por parte del comité de Mozomboa (que desató toda esta pugna), la comunidad de Santa Rosa fue beneficiada de manera automática, sin que dicha comunidad pusiera un peso para la obra, además de que el hecho de abrir la mencionada válvula no les perjudica en su abasto de agua, ya que cada comunidad cuenta con su propio depósito y tubería.