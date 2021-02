Exigen a Fiscalía Especializada agilizar investigación por muerte de gatos del panteón 5 de Febrero

El coordinador de la Brigada Gatitos Panteón 5 de Febrero solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) apresurar la resolución de los casos que llegan a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAYCA).



Recordó que hace unas semanas acudieron a la FEDAYCA a denunciar la muerte de un felino localizado en las inmediaciones del Panteón 5 de Febrero y aún están a la espera de saber la causa de la muerte.



"El 24 de enero hicimos la denuncia porque encontramos el cuerpo, desafortunadamente no hemos recibido respuesta. La respuesta de la FEDAYCA es que nos iba a notificar mediante correo o llamada telefónica y pues seguimos esperando. Si no recibimos respuesta esta semana, tomaremos otras acciones".



Indicó que en días pasados, los integrantes encontraron otro gatito en una situación similar pero se logró rescatar.



"Aprovecho para hacer el exhorto a la Fiscalía y que el titular de la FEDAYCA dé una pronta respuesta sobre el caso del gatito muerto. Nuestro caso es la carpeta de investigación número 4, entonces no es posible que 4 carpetas de investigación a la fecha no hayan podido ser resueltas. Exhortamos a la fiscal a que sea atendido este caso y se nos dé pronta respuesta".



Para finalizar, invitó al "Michitón", evento que se realizará este 13 y 14 de febrero, de 11:00 a 19:00 horas, afuera del parque Los Tecajetes, con el objetivo de apoyar a la población gatuna.



"Se recibirán muchos artículos, como alimento para gato sellado, alimento enlatado, arena, areneros, rejas de madera, conos de huevo", comentó.