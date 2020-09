Exigen a funcionarios del Gobierno Estatal “sacar las manos” de MORENA

Gonzalo Vicencio Flores, secretario general con funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) pidió a funcionarios del gobierno estatal “sacar las manos del proceso interno del partido (…) porque con esa idea de la ambición del poder, lo único que hacen es dañarlo más”.



El dirigente estatal morenista hizo este planteamiento por las denuncias que han hecho los militantes, quienes han señalado que los citan a reuniones con una supuesta aspiración a la dirigencia estatal, sin haber una convocatoria que lo justifique, ya que por el momento el único proceso de renovación que se lleva es la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, añadió.



"Son personas que tratan de confundir a la militancia; no hay convocatoria para renovar dirigencia estatal. En Veracruz ya hay un comité y un Secretario con Funciones de Presidente, y ese, soy yo: Gonzalo Vicencio Flores”, aseveró.



En ese tenor, pidió al gobierno del estado, “que deje de meter las manos en la organización del partido, sabemos de antemano que están apoyando a una persona que se anda candidateando como aspirante a dirigir el comité estatal, pero no existe convocatoria y eso crea división al interior del partido”.



“Ya lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, MORENA no es un partido de Estado y al parecer no han entendido sus palabras", recalcó.



Dejó en claro que hay muchos intereses. “Intereses de grupo, intereses personales y yo les digo: que se tranquilicen, porque en Morena hay orden; en Morena representamos el cambio verdadero y nos basamos en los estatutos. Legalmente represento el comité ejecutivo estatal de Veracruz y nuestro trabajo, que estamos encabezando, es la organización en todo el Estado, en todos los distritos, con miras al 2021, y con lo que hacen, ellos quieren confundir”, añadió.



El dirigente estatal morenista fue contundente al señalar que no permitirá que personas con la ambición del poder sigan causando daño al partido. “No vamos a permitir que personas con esa idea de la ambición del poder, sigan dañando al partido y mucho menos al estado de Veracruz”, aseveró.



Dio a conocer que esas personas se dicen que son de Morena, pero al parecer no han entendido sus principios básicos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, lo que quieren es confundir, engañar a la gente y eso quiere decir que no son de Morena.



“Vamos a estarle seguimiento con los delegados con la militancia y desde luego con nuestro órgano interno y nuestro tribunal jurídico, que es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, porque no puede haber un desorden, y no vamos a permitir que personas con esa ambición del poder sigan dañando al partido y mucho menos al estado de Veracruz”, subrayó.



Enfatizo que en este momento el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la consigna de llevar a cabo la encuesta para renovar la dirigencia nacional y también hay personas haciendo campaña para los candidatos, como hacían los partidos tradicionales, buscando el poder y el interés personal.



Por otro lado, se manifestó neutral en torno al proceso de elección de la Presidencia Nacional y Secretaría General del CEN de Morena, porque como Dirigente Estatal, su opinión puede influir, “y quiero que la militancia emita su voto de manera libre; tengo mis convicciones pero me abstengo de hacer público cualquier comentario que incline a los delegados, militantes y simpatizantes a tomar una decisión condicionada, ese es el espíritu de Morena, la democracia y la libertad de decisión, dijo por último.