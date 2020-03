Exigen a GS Entertainment, reembolso por la cancelación de baile en Banderilla

Nuestra denuncia es para mostrar la situación en la que nos encontramos, ya que somos alrededor de 100 personas que adquirieron boletos zona VIP para el baile de “Alfredo Olivas y El Fantasma”.



Dicho evento se llevaría a cabo el día 7 de diciembre del año pasado, en Banderilla y un día previo al evento, se anunció que se posponía y que darían fecha para febrero, se acercaba la fecha y no hubo informes al respecto.



No hemos podido localizar al empresario Fernando Eduardo Hernández. Tampoco se sabe la ubicación de dicha empresa, GS Entertainment. Sólo una vez se supo de él, mediante un video en el que mencionó que nos daría nuestro reembolso y hasta una bonificación por la espera. Pero a partir de esa vez, no supimos más de él. Por otra parte, los números telefónicos que pertenecen a su empresa, nos manda a buzón todos los días.



Atrás del boleto, menciona los reglamentos en caso de cancelación, los cuales no fueron seguidos al pie de la letra por parte de GS Entertainment y Blancheti Mex. También hacemos mención de Avanradio, ya que tampoco nos saben dar respuesta del paradero de Fernando Eduardo Hernández y dicha empresa fue partícipe de la venta de boletos en sus oficinas.



Sólo queremos justicia. Que dé la cara a toda la gente que confió en su empresa. Exigimos el reembolso que nos corresponde, si es posible a la brevedad, ya que es evidente que el señor nos estafó, también por la espera y no tener respuesta alguna.



Atentamente



Anayeli Torres Hernández