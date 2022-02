Exigen a la 4T frenar violencia contra periodistas

Integrantes de la Asamblea Nacional de Periodistas se manifestaron la mañana de este lunes en la Plaza Lerdo de Xalapa para recriminar los recientes ataques contra compañeros de la Capital del Estado y del país.En voz de los manifestantes, Ana Laura Pérez Mendoza informó que aunque Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tamalulipas y Chihuahua son los Estados con mayor número de asesinatos, también se han registrado atentados en todo el territorio nacional, así como desapariciones, hostigamientos y campañas de desprestigio.Además, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, pues ya han pasado 3 años de la administración y las investigaciones por ataques al gremio no concluyen."Queremos justicia real, basta de la simulación en las investigaciones que supuestamente realizan las autoridades", dijo.Pérez Mendoza se pronunció en apoyo a la periodista Sarah Landa, quien en días pasados tuvo un desencuentro público con el gobernador Cuitláhuac García. Añadió que es obligación de los funcionarios públicos responder con transparencia y respeto los cuestionamientos que hacen los periodistas."Los gobernantes tienen que entender que deben ser cuestionados y que ellos deben de rendir cuentas, esa es la labor intermediaria que hacen los medios de comunicación. Desde ese sentido deben ser respetuosos con los medios de comunicación", dijo.Manifestó que dicho comportamiento fue intencional pues el Gobernador tenía conocimiento de las inconformidades que tenían diversos colegios de abogados con el delito de ultrajes, cuestionamiento que había hecho la reportera. En ese sentido, Pérez Mendoza desaprueba el actuar del Ejecutivo ante las preguntas hechas en la conferencia de prensa."En lo particular repruebo esa actitud que tuvo el Gobernador para con la compañera y reitero que no es la primera vez que se pone en esta actitud cuando ha habido compañeros que le han hechos preguntas incómodas", finalizó.