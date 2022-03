Exigen a la FGE procesar a Exregidor de Xico que atropelló a taxista

Familiares de Rubén Rosales Cano, uno de los cuatro heridos tras un accidente carretero provocado supuestamente por el exregidor de Xico, Miguel Alberto Gómez Soto, la madrugada del 4 de marzo, exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que ejerza la acción penal en su contra, realice las investigaciones apegadas a derecho y se haga justicia.En conferencia de prensa acusaron a la Fiscal de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Coatepec, asignada a este caso, de nombre "Estefanía", de no actuar pese a que aportaron pruebas como fotos y videos de lo ocurrido y en donde observa que el exedil iba en aparente estado de ebriedad."Habiendo una denuncia presentada, no nos tomaron en cuenta, yo lo que pido es que el presunto culpable pague", dijo Margarita Cano Medina, madre del taxista de 36 años, quien está siendo operado tras los golpes que recibió en una pierna y la fractura de costillas."Ya se presentaron fotos, videos, él venía tomado, se voló el camellón y aunque la fiscal tenía conocimiento de todo eso, pensamos que nos iba a apoyar y no nos apoyó. Nos citó para darnos una plática ahí, para llegar a un acuerdo y estuvimos ahí a las 9:00 horas y no estaba él; eran las 11:00 horas y nos dicen que ya había sido liberado", comentó.Rodeada de otros seres queridos, quienes exhibieron pancartas denunciando la actuación de la instancia ministerial, Cano Medina acusó que "hay mucha corrupción" en la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Coatepec.Por su parte, Casiguel Méndez, prima del joven, apuntó que la FGE no da una solución y no sabe qué decir y que no podían detener a Gómez Soto porque estaba siendo intervenido quirúrgicamente, pese a que según los denunciantes salió caminando del hospital."En este momento no sabemos dónde está, nosotros queremos que el fiscal haga su trabajo competentemente, que lo busquen. De nuestra familia es una la persona afectada, el taxista pero salieron cuatro personas afectadas y realmente nosotros exigimos que él pague y él trata de culpar a una persona inocente cuando las cosas no fueron así y él lo sabe", afirmó.Méndez le pidió al exregidor que se "tiente el corazón" porque su dinero no podrá pagar siempre "las cagadas" que haga."Lo que queremos es que el fiscal haga las cosas bien, no se deje vender o que cambien a la fiscal y pongan a una fiscal competente. Esta persona no fue detenida, ni siquiera se presentó a la primera audiencia, él quedó libre de cargo, no hubo una primera audiencia por esta cuestión, según porque estaba lesionado y de gravedad, cuando no era así", reiteró.A su decir, dentro de las indagatorias nunca se le practicó una prueba de alcoholemia para descartar que no estuviera bajo los influjos del alcohol, cuestionando que el accidente ocurrió a las 12:20 horas; al exfuncionario lo aprehendieron los policías a las 3:00 horas y fue presentado ante la Fiscalía a las 8:00 horas, cuando era menos probable que el examen toxicológico diera positivo.Añadió que las otras personas afectadas con el percance ocurrido en la autopista Xalapa-Coatepec también están graves, una incluso en estado de coma.