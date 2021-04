Exigen a SSP recapacitar ante “montaje” con detención de jóvenes de Orizaba

Familiares de Gabriel, Gonzalo, Itzel, Adriana, Erwin, Rogelio y Mariceli —quienes fueron detenidos en Orizaba por presuntamente atacar a policías, aunque al principio se reportaron como “desaparecidos”— informaron que buscarán un amparo pues esperan que sean vinculados a proceso penal.



En rueda de prensa, también acusaron que hay documentos que no les ha querido entregar la Fiscalía de Veracruz, como la copia de sus denuncias por desaparición.



“El miércoles quieren vincularlos a proceso, en tanto permanecen en la zona de 72 horas en el penal de Amatlán de los Reyes, en calidad de indiciados.



“Lo que argumentan en el caso de Raúl Martínez de 19 años, era que había agredido a la autoridad con piedras y eso es un ultraje a la autoridad. En caso de que así fuera este montaje, la piedra no es un arma, pero lo que refutan es que sí, lo es porque fue un acto violento. Las inconsistencias del caso vienen desde el momento de su desaparición hasta este momento”, dijeron.



Tras la liberación de un menor de edad que también había sido detenido, reiteraron que todos son inocentes.



“Repudiamos la forma en que han llevado las autoridades el proceso de los casos, porque han omitido y negado que se trató de una desaparición y lo manejan como una detención que acaban de legalizar en la audiencia pasada y que en la próxima audiencia del miércoles buscan la vinculación a proceso, fincándoles delitos que no cometieron como ultraje a la autoridad”.



Negaron que sus familiares hayan cometido un acto delictivo en Villa Unión o que ahí fueran detenidos, como se informó.



“Exigimos al Gobernador, a la Fiscal, y en especial al Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, que recapaciten sobre lo que se le está haciendo a gente inocente y exigimos la liberación de nuestros familiares”.



Agregaron que tal parece que el Gobierno para mostrar resultados en materia de seguridad a escasos dos meses de la jornada electoral, esté haciendo estos montajes, los cuales tendrán un costo social y político.



De igual forma, apuntaron que tras la viralización del caso, hay gente que se les ha acercado para decirles que también sufrieron una situación similar.



Anunciaron que pedirán la intervención de la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, detallando que la Fiscal de Córdoba puso trabas para otorgarles una copia de las fichas que emitió la Comisión Estatal de Búsqueda.



Por su parte, la hermana del menor de edad detenido y puesto en libertad, dijo que el joven ahora sufre de delirio de persecución y que sí fue maltratado.



Los familiares de los siete detenidos, se acercaron a pedir el apoyo de la diputada federal con licencia y contendiente para ese mismo cargo, Corina Villegas.