Exigen al Gobernador y a la Fiscalía agilizar búsqueda de Servidor de la Nación “levantado”

Familiares y amigos del joven Nabor Campos Hernández, desaparecido desde hace un mes, marcharon esta mañana por calles de la ciudad para protestar contra la inseguridad y exigir a las autoridades que den resultados en la localización de esta persona, quien fungía como brigadista de Servidores de la Nación.



Los manifestantes se plantaron frente a un salón social ubicado sobre el bulevar Quintana Roo, donde se lleva a cabo una reunión de seguridad presidida por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez a puerta cerrada.



“Hijo, mientras no te encuentre, te seguiré buscando”, se lee en una pancarta sostenida por la madre del desaparecido, quien mencionó que no han tenido ninguna respuesta por parte de la Fiscalía.



El joven ingeniero fue presuntamente secuestrado por sujetos armados durante los primeros minutos del pasado 12 de diciembre, cuando se dirigía a su domicilio, sin que hasta ahora las investigaciones hayan arrojado resultados, acusaron los familiares.



Mencionaron que temen lo peor, ya que desde hace más de 20 días dejaron de recibir llamadas telefónicas y mensajes de los presuntos delincuentes, por lo que decidieron manifestarse para exigir al gobernador Cuitláhuac García y a la fiscal Verónica Hernández Giadáns que les den respuestas.



Tras casi una hora de espera, los padres del desaparecido fueron llamados poco antes del mediodía al interior, donde el Gobernador y la Fiscal del Estado asumieron el compromiso de actuar, buscar y localizar al joven ingeniero, ante lo cual los familiares dijeron que “tienen fe” en que está vivo y que confiarán en que será localizado, aunque admitieron que “en dos horas no puede haber milagros”.