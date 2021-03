Exigen cerrar fosa con desechos del Hospital Civil de Coatepec

Trabajadores del Hospital Civil de Coatepec denunciaron que desde hace varios días una fosa que se encuentra dentro del inmueble está abierta, luego de que una persona cayera en su interior.



Los empleados que prefirieron guardar el anonimato por temor a sufrir represalias, relataron que existe una fosa a donde van a dar los desechos del hospital, cuya tapa ya estaba dañada, razón por la cual una persona que caminó por encima de ésta cayó a una altura de cinco metros.



Aunque la persona no se lastimó, sí salió con una crisis nerviosa debido a que en ese lugar van a dar los desechos de los baños y de otras áreas del hospital.



Precisaron que luego del accidente, la tapa no fue reparada y solo autoridades colocaron una cinta y un anuncio para alertar del peligro.



“Creo que la fosa era una planta tratadora de aguas residuales, pero ya no sirve, ahí se va el drenaje, todo lo del hospital, lo de los baños (…), ya se cayó una persona, lo tuvieron que sacar con una escalera, de milagro no se mató”, explicaron.



Agregaron que esta fosa está ubicada cerca de la cocina y despide olores desagradables por distintas áreas del nosocomio.



“Todo el olor se percibe en el hospital, al encargado de servicios generales no le importa y al director y administrador como no están todo el día pues les vale. Pero es una pestilencia, además que ya representa un peligro”, comentaron.



Del mismo, reportaron que el hospital está infestado de una plaga de ratas y aunque incluso los mismos médicos y pacientes ya se han quejado ante los directivos, no se ha hecho nada.



“Los mismos pacientes ya se quejaron porque cuando vienen pasan por todos lados las ratas, pero nada se ha hecho, es una plaga de ratas y ratones y nadie hace nada, también los médicos se han quejado y no les hacen caso”.