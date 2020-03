Exigen Constructores investigar retrasos con obra millonaria, en Coatzacoalcos

El presidente de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz (ACEVAC), Rafael Nuñez Landa, pidió que la Fiscalía de Veracruz, la Contraloría General del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) investiguen la asignación de un contrato de más 35 millones de pesos para la construcción con concreto hidráulico del acceso al puerto de Coatzacoalcos, por la carretera hacia Villahermosa.



Lo anterior, debido al atraso en el proyecto que tuvo que ser entregada en diciembre pasado, el desplazamiento de las empresas locales que participaron en la licitación y la renuncia del subsecretario de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), José Luis Lee Requeena.



"En virtud de que se están manejando posibles hechos constitutivos de delitos, deberá darse vista al Fiscal de Delitos de Servidores Públicos y que la CONTRALORA y el ORFIS hagan también su investigación", dijo Nuñez Landa luego de las presuntas irregularidades denunciadas en medios de comunicación.



Y es que según las publicaciones, Lee Requena recibió órdenes del titular de la SIOP, Elio Hernández Gutiérrez, para otorgar el contrato a una empresa foránea por órdenes del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pese a la falta de experiencia, calidad y otras inconsistencias.



Sin embargo, el propio Cuitláhuac García habría desconocido tal instrucción y después trascendió la salida de José Luis Lee.



En Coatzacoalcos, la población está inconforme debido al atraso en los trabajos, ya que la obra no lleva ni la mitad y recientemente se supo que la empresa responsable, Loescon Supervisión y Control Total S.A. de C.V., en participación conjunta con Grupo Constructor TCASA S.A. de C.V., pidió prórroga para terminar los trabajos que obligan a los automovilistas que vienen de Villahermosa hacia el puerto, a tomar vías alternas que implican más tiempo.



Advierte por subejercicio



Por otra parte, el presidente de ACEVAC, enfatizó que Veracruz necesita de la mayor cantidad de recursos disponibles para aminorar necesidades en servicios básicos, tales como pavimento, agua potable y electrificación en las zonas más abandonadas de la entidad.



Advirtió que el subejercicio en las dependencias encargadas de la ejecución de obra pública repercutirá en los beneficios y el nivel de vida de los veracruzanos.



Por ello, insistió en que se revise la actuación de los servidores públicos a través de las dependencias encargadas, porque no se puede permitir que sigan ocurriendo las mismas prácticas en que se incurrió en pasadas administraciones.



Núñez Landa recalcó que Veracruz requiere del gran esfuerzo de todos los servidores públicos para que haya beneficios en todas las áreas, "no debemos permitir que Veracruz se estanque".