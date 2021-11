Exigen destitución de Director de Primaria de Mariano Escobedo

Acusado de una presunta mala administración de los recursos económicos de la escuela primaria Cuitláhuac, de la congregación Texmola perteneciente al municipio de Mariano Escobedo, padres de familia solicitaron la destitución del Director.Evaristo “N”, José Luis “N” y Gabriela “N”, todos residentes de la citada comunidad, explicaron que junto con otros padres de familia han dialogado sobre el tema y consideran que lo mejor es que la supervisora de la zona 40 de escuelas primarias estatales, Sandra Patricia Pérez Lobato, destituya a Luis Francisco Soto Palacios.A fin de exponer la situación en este plantel, los padres de familia sostuvieron una reunión con la supervisora de zona, a quien le solicitaron se remueva al actual director, pues consideran que no pueden tener dialogo con él, ya que no se presta para ello, en cambio se muestra siempre autoritario.En respuesta, la funcionaria les informó que será el 10 de noviembre cuando les de una respuesta sobre la petición, aunque dejó en claro que la remoción o cambio de director no depende de ella, por lo cual los padres de familia advirtieron con tomar otras medidas.“No estamos dispuestos a permitir más abusos ni atropellos por parte del director, se ha tomado una decisión de que es lo mejor para la escuela y los alumnos y es que se haga el cambio, por que de otro modo vamos a tomar otras medidas”, advirtieron.A través de este medio, los inconformes hicieron un llamado al Secretario de Educación en Veracruz, Zenyazen Escobar García, para que tome cartas en el asunto y remueva al director a quien acusan de dar malos tratos a los padres de familia.