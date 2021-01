Exigen destitución de Trump tras disturbios en EU; piden invocar enmienda 25

Frente al caos que se registró hoy en el Capitolio, en Washington DC, crecen los llamados a destituir al presidente estadounidense, Donald Trump, invocando la Enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos.



La vigésimoquinta enmienda constitucional habla sobre la sucesión del presidente de Estados Unidos, y establece las condiciones en que se le puede inhabilitar, entre ellas la falta de capacidad para ejercer el cargo.



“No sé dónde ha estado su gabinete todo este tiempo, pero aplica invocar la Enmienda 25 porque este hombre ya no es capaz de servir a Estados Unidos de América”, afirmó el exsecretario de Defensa William Cohen, en declaraciones a la televisora CNBC. Cohen, fue senador republicano y encabezó el Departamento de Defensa en la administración de Bill Clinton.



Jay Timmons, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Manufactureros, coincidió. En una declaración, llamó al vicepresidente Mike Pence a “considerar seriamente” invocar la enmienda para “preservar la democracia”.



Durante tres horas, manifestantes proTrump que afirman, sin bases, que le robaron la elección al mandatario, provocaron caos, se enfrentaron a la policía e irrumpieron en el Capitolio, algunos armados con palos, obligando a suspender la sesión para contar los votos del Colegio Electoral, y a desalojar a los legisladores.



En declaraciones al programa 8 On Your Side, el representante republicano Charlie Crist afirmó que lo ocurrido “es anarquía… quiero decir, es una locura… Esta elección ha terminado, y ha pasado terminado, y Trump necesita detener esto”, dijo. Y señaló que sería momento de invocar la Enmienda 25, aunque también expresó su enojo con Pence.



“Al menos no es, ya sabes, un loco, como estamos presenciando hoy. Esto es una locura. Esto es horrible”, acotó.



El gobernador de Illinois, Jay B. Pritzker, dijo que Trump "representa un peligro para nuestra nación" y "debe ser destituido y removido del cargo inmediatamente".