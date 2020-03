Exigen destituir a Supervisora Escolar, en Veracruz Puerto, por “malos tratos”

Docentes de preescolar de la zona escolar 156 denunciaron presunto acoso laboral por parte de la supervisora Ana Ortiz Peña por lo que exigen su destitución al acusar otras irregularidades.



Afirman que ya hicieron del conocimiento a las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz en la sede en Xalapa, sin embargo, no han tenido respuesta, por ello tomaron las instalaciones de la Jefatura de Sector y de no obtener respuesta que pararán clases en al menos 6 planteles.



"Todas las compañeras estamos aquí pidiendo la destitución porque ya estamos cansadas de los malos tratos de ella, cualquier situación que no estamos de acuerdo a sus intereses, recibimos gritos, amenazas, los levanta reportes, nos levanta actas, las directoras también están cansadas. Cuando llevan documentación siempre reciben malos tratos de su parte, es una persona que no nos da orientación como supervisora", dijo Anabel Caballero Mora, docente del jardín de niños Juana Pavón de la zona 156.



Desde el pasado martes, las docentes ya se habían manifestado y tomaron las instalaciones de la supervisión escolar, por lo cual han recibido amenazas por parte de la encargada de la zona.



"Nos dice que ya sabe quiénes iniciaron esto y qué se las va a cobrar", dijo.



Los maestros ya se unieron porque las agresiones no sólo es al personal, si no a los padres de familia con quienes manifiesta discriminación y autoritarismo.



"Ya llevamos documentación, ya llevamos actas de quejas de todos los jardines de niños, aquí estamos presentes 6 jardines de niños que ya estamos cansados, basta, llevamos documentación firmada de mas de 57 integrantes de esta zona y aún así no nos hacen caso, tenemos 3 días que tomamos la supervision en el jardín de niños primavera que está en el Floresta y nadie de la Secretaría se ha signado".



Otra de las maestras afirmó que ya fue agredida físicamente por lo cual ya interpuso denuncia ante la Fiscalía General y aún así no hay respuesta de la SEV.



"yo sólo fui a entregar un citatorio, ella levantó la voz, intentó agredirme, se me vino encima, he sufrido acoso laboral, he sufrido discriminación, no es mi jefa inmediata", dijo Julieta Espíndola, quien es personal administrativo.



Aseguran que el próximo martes suspenderán clases si la SEV no ha tomado acciones.