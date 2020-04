Exigen detener contaminación del río Atoyac; “está amenazado de muerte”

Habitantes de Potrero Nuevo y otros Municipios llevaron a cabo una marcha en defensa del río Atoyac.



Demandaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, intervenir para que las empresas Central Potrero y Energética de Atoyac no sigan contaminando este afluente de donde se benefician los municipios de Atoyac, Amatlán, Carrillo Puerto, Cotaxtla y Medellín.



En esta marcha, participaron jóvenes, adultos y hasta niños, quienes salieron del Parque Hundido hacia la gerencia del ingenio Central Potrero.



Ahí, con pancartas en mano, señalaron la opacidad de los diferentes niveles de gobierno por permitir que estas factorías sigan arrojando sus desechos, como es vinaza, sosa cáustica y otras.



En las últimas semanas, han provocado un ecocidio de peces, camarones y otras especies.



En entrevista con jóvenes que participaron en esta marcha, aseguraron que esta movilización no tiene tintes políticos, ya que el único objetivo es impedir que sigan acabando con el medio ambiente.



También pidieron como urgente que la Unidad de Riego Alfredo V. Bonfil le regrese el agua al río Atoyac, pues son millones de litros que ya no ocupa Central Potrero.



"Ya basta de seguir causando tanto daño al río Atoyac” y aseguraron que está “amenazado de muerte” y que de no actuar las autoridades del Gobierno Federal y Estatal, a través de SEMARNAT y PMA, entre otras, el río Atoyac en poco tiempo sólo tendrá las piedras en lo que un día fue uno de los ríos más importantes de la zona centro del Estado.