Exigen escrituras para primaria de Papantla; acusan que plantel privado “agandalla”

Integrantes de la Asociación de Padres de Familia y del Consejo Escolar de Participación Social (CEPSE) de la Escuela Primaria Estatal “Donato Márquez Azuara”, ubicada en Papantla, tomaron este lunes las oficinas centrales de la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV) para exigir el título de propiedad a favor de este plantel escolar y les sea restituido el inmueble del que se les pretende despojar.Encabezados por el presidente de la asociación, Alejandro Vargas García, denunciaron la corrupción y tráfico de influencias que está prevaleciendo en el otorgamiento de la escritura pública, al concedérselo a una institución privada, la Escuela Secundaria “Jorge de Castro Cancio”, a la cual hace aproximadamente 55 años se le prestaron las instalaciones para su operación.Los inconformes, que arribaron a las instalaciones de la SEV alrededor de las 5:00 horas de este lunes, colocaron bambalinas en donde daban cuenta de sus exigencias: además del otorgamiento del título de propiedad a favor de la Escuela “Donato Márquez”, la remodelación de la infraestructura, el desalojo de las Escuelas Secundaria Particular “Jorge de Castro Cancio” y Primaria “Ignacio Allende”.Recordaron que la primaria “Donato Márquez” fue fundada en 1887, denominada en su tiempo como Cantonal y por causa del burocratismo y del tráfico de influencias —del que no se informó quién lo propició— la escuela no cuenta con escritura pública alguna y desde hace tres años se hace el trámite correspondiente para su obtención, sin resultado alguno.Es por ello que se está exigiendo al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y a las autoridades competentes el restablecimiento de “nuestras garantías y el Estado de Derechos del que hemos sido coartados”.Vargas García expresó que por la falta de las escrituras, el Gobierno Estatal les ha negado todo tipo de apoyos para su remodelación, ya que se encuentra en un estado deplorable, al contar con más de 130 años de que fue construida y no se le ha dado el mantenimiento adecuado correspondiente en todo este tiempo.Dio a conocer que se cuenta con el dictamen de Protección Civil de la SEV que señala que la infraestructura está en riesgo, hay grietas y hundimientos y por esta situación ya se han dado algunos incidentes, como es el caso de la caída de un pedazo de revoco de la loza en el hombro de una maestra, que sólo causó una lesión sin mayores consecuencias pero de no atenderse el inmueble, se pueden dar situaciones que lamentar.Detallo que todo este tiempo han gestionado ante la subsecretaria de Educación Básica, Maritza Aguilar, sin respuesta hasta el momento, por lo que advirtieron que no se retirarán hasta que les sea otorgado el documento a favor de la institución mencionada.