Exigen habitantes de Villa Allende clausurar tiradero de basura, en Coatzacoalcos

El líder del grupo Unión Villa Allende, Javier Ochoa Moreno, urgió a las autoridades estatales intervenir en la problemática que presentan con el basurero de Villa Allende, del municipio de Coatzacoalcos, pues a causa de las lluvias se están desbordando lixiviados hacia las lagunas.



Hace un par de semanas, habitantes de la Congregación Villa Allende, denunciaron al alcalde Víctor Carranza Rosaldo de violentar los sellos de clausura del basurero para continuar depositando los residuos sólidos de la ciudad, situación que hasta el momento siguen sin tener intervención de ninguna autoridad de protección al medio ambiente para cerrar por completo el lugar.



"Las autoridades no nos han dicho nada, sólo nos están dando largas, nos dicen que nos aguantemos. Nos dicen que en noviembre, que en diciembre la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PMA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), nos comentaron hace 20 días que supuestamente visitaron al municipio y determinaron un tiempo de 16 meses, prácticamente lo que es el sexenio del presidente municipal".



Señaló que dicha decisión les fue informada con el pretexto de que no cuentan con un lugar dónde depositar los residuos sólidos del municipio, pero dijo que no pueden esperar tanto tiempo, ya que está en juego la salud de las familias cercanas al tiradero.



"El gobierno federal, estatal y municipal, pues son del mismo partido, y por eso el presidente municipal sigue tirando la basura ahí en Villa Allende. Nosotros tenemos la orden de un juez federal donde él manifestó que era el cierre definitivo. También ya fuimos al Congreso. Somos 35 mil habitantes. Los pozos que están cerca del basurero apestan, el agua huele muy feo y hay muchas personas que utilizan esa agua ahí para bañarse, para sus trastes".



Expuso que tanto PROFEPA como PMA, sí le indicaron al alcalde que tenía que acondicionar un relleno sanitario con todos los lineamientos ambientales para su operación, pero el edil ha hecho caso omiso.



"Ya el basurero dio su límite y ya no podemos seguir permitiendo que se tire más basura. Ahí no era un basurero, ahí eran 3 lagunas y el municipio lo rellenó, fue el que lo hizo basurero. Nosotros metimos la denuncia y el juez le pidió al municipio que contestara, y ellos contestaron que eran mantos acuíferos y lagunas. Ahí eran criaderos de mojarras, ahí nos íbamos a bañar. Nosotros lo que queremos es que si ya estaba clausurado por PROFEPA y PMA, que lo vuelvan a clausurar, no sé por qué lo abrieron. También pedimos a la Semarnat que haga la remediación y que acondicione el espacio como lo marca la norma".



Cabe recordar que autoridades ambientales del Estado acudieron a clausurar el basurero de Villa Allende el pasado 16 de julio, situación que provocó que el Presidente Municipal llegara con la fuerza pública a violar los sellos para seguir depositando la basura, a pesar de que también había negativa de los propios habitantes de que el tiradero continuara operando, pero este, ya fue abierto nuevamente.