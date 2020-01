Exigen habitantes planta de tratamiento para fraccionamiento de Alvarado

Habitantes del fraccionamiento "Real Mandinga", ubicado en la llamada Riviera Veracruzana, se manifestaron para exigir al ayuntamiento de Alvarado la construcción de una planta de tratamiento, la cual existía en el anterior proyecto de la constructora, pero que al cambiar el uso de suelo y ahora ya es un área privada.



La presidenta de la Asociación de colonos, Genoveva Acevedo, señaló que en coordinación con las autoridades municipales de la administración de la Alcaldesa Sara Herrera Cano, el fraccionador entregó para la municipalización sin planta y con el aval para la modificación de uso de suelo de más de 26 mil metros de áreas verdes.



"Las áreas están tomadas por el fraccionador, dicen que son privadas, ha habido enfrentamientos".



Señaló que las casas no están conectadas al drenaje debido a que no hay planta de tratamiento, se suministran de un pozo de agua y bombas, los cuales son costeados por los colonos, les cuesta 25 mil pesos a la semana.



Como no hay drenaje, los desechos son vertidos de manera directa a los mantos acuíferos, lo que representa contaminación a la playa y mangle.



"Se va al subsuelo, está roto, nos engañaron. Hay terrenos que vendieron como con totos los servicios y no están conectados ni a la luz, ni al drenaje pero desgraciadamente no nos dimos cuenta hasta ahorita que ya estamos ahí".



Los colonos, fueron atendidos por personal del Ayuntamiento de Alvarado, quienes reconocen que el tema de las planta de tratamiento es de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz y ya se han realizado las gestiones para su construcción.