Exigen justicia para doña Petra, abuelita que se quemó al ser incendiada su casa

Familiares y amigos de Petra Navarro, de 89 años, piden justicia, la mujer que resultó quemada luego que su hogar vivienda fuera incendiada la madrugada del domingo, los presuntos responsables son una pareja a quienes señaló la víctima antes de perder el conocimiento por las heridas.



Los hechos se registraron en la congregación de Santa Fe, en la zona rural de Veracruz, cuando supuestamente un hombre y una mujer ingresaron al domicilio, le echaron combustible y prendieron fuego.



Al darse cuenta, su nieto, entró a sacarla, pero ya llevaba quemaduras en todo el cuerpo.



"Exigimos justicia porque lo que ellos hicieron de quemarla viva (…) es intento de homicidio. Le regaron diesel, le quemaron su cara, sus manos, estaba dormida. Ella no se metía con nadie, con todas las personas se llevaba muy bien. Los dos son drogadictos, ellos argumentan que cuando entraron estaban drogados y prendieron un veladora", dijo la sobrina Iraís Pérez Gómez.



Según afirman los familiares, la mujer es conocida de la víctima, incluso había vivido con ella y recientemente había tenido problemas con el nieto de Petra Navarro. Incluso, previo al atentado en la casa, lo habían agredido a golpes y fue apuñalado en dos ocasiones.



José Luis Barrera, además de las heridas por la agresión de las mismas personas, también tiene quemaduras en cara y brazos luego de ingresar a rescatar a su madre.



"Cuando yo llegué ellos iban saliendo a las risas y ya habían prendido fuego. A mi abuelita le rodearon con diesel me metí a la brava, me quemé la espalda y ahorita la viejita está muy grave. Hay dos detenidos; él se echó la culpa y ella está libre, pero fueron los dos. Si la bronca era conmigo (por qué) se fueron a desquitar con una abuelita".



Los familiares se manifestaron en el Centro Integral de Justicia y piden que se investigue la participación de los dos señalados, en tanto Doña Petra, se mantiene con pocas esperanzas de vida porque tiene quemaduras en más de 80 por ciento de su cuerpo.