Exigen justicia para Silvia Jazmín, presunto asesino sigue prófugo

Familiares y amigos de Silvia Jazmín Armendariz Alpuche, asesinada en agosto del 2019, marcharon este domingo en Minatitlán para pedir a las autoridades detengan a su presunto asesino, Aldo Adán Castelán García, trabajador de Petróleos Mexicanos.



La familia informó que, a 7 meses del asesinato, las autoridades no han dado con el paradero del señalado y, en cambio, la Fiscalía General del Estado solo ha ofrecido una recompensa de 250 mil pesos para quien proporcione información.



“Todo lo que sabemos es que hay una orden de aprehensión que no ha sido ejecutada y prácticamente ese es el objetivo principal que traemos: hacer justicia para nuestra hija que fue brutalmente y atrozmente asesinada", afirmó el padre de la joven, José Héctor Armendariz.



Señalaron que es necesario que la Policía Ministerial se aplique y haga justicia.





"Esto no debe quedar aquí, el proceso debe continuar y no debe cerrar solamente en una orden de aprehensión”, expresó. Además, mencionó que su muerte les provocó un dolor indescriptible, pues era hija única.



La familia agradeció la solidaridad de la ciudadanía con su hija, a quien recordó como una joven que tenía muchos sueños que fueron truncados de un momento a otro.