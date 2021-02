Exigen justicia por Paloma Vizcarro y acusan que fue otra víctima de feminicidio

Familiares y amigos de Paloma Vizcarro León, la joven de 20 años asesinada en un rancho de Ixmatlahuacan presuntamente por su esposo Alán "N", se manifestaron para exigir justicia, porque aseguran se fincó fianza de 300 mil pesos para que pueda salir a pesar de que se trató de un feminicidio.



Marcharon desde Acula hasta Cosamalopan para pedir que no haya impunidad, afirmó Olivia Montero Zamudio, prima hermana de Paloma.



"Nos comentaron que habían puesto una fianza de 300 mil pesos, no sabemos por qué motivo le pusieron fianza si se supone que el feminicidio no alcanza fianza, no sabemos por qué cambiaron la tipificación del caso, por eso estamos moviendo el pueblo, porque no es posible que el feminicidio de mi prima quede impune", dijo una familiar



Recordó que fue el pasado lunes cuando el cuerpo de Paloma fue encontrado en el rancho que cuidaba junto con su pareja, pero había desaparecido desde el sábado por la noche.



Desde el hallazgo la familia ha pasado por dolor constante, su padre regresó de Estados Unidos tras informarles de la situación.



"Encuentran el cuerpo de mi prima con el rostro totalmente desfigurado, un ojo sumido, el cráneo hecho pedazos ya que con un palo la mataron, tiene rasgos de abuso y ahí empieza todo este calvario para que les entregaran el cuerpo y la necropsia. Mi tío al ser campesino y no haber mucho de qué vivir en el rancho se va a trabajar a Estados Unidos, le informan y como pudo regresó para estar con su hija y darle sepultura".



Con ropa y globos morados, marcharon los amigos y familiares, temen en que no se haga justicia contra el presunto responsable porque han recibido presión para quedarse callados.



"Se acercan a la familia para decirles que cuánto dinero queremos para quedarnos callados, para no hablar, para no pedir justicia, obviamente no, el monto que pedimos es grande, es devolverle la vida a mi prima, para devolverle la tranquilidad a la familia. Tenemos miedo porque mi prima tiene una hermanita de 8 años y no queremos represalias".



La familia, asegura que seguirán las movilizaciones para exigir justicia para Paloma, quien recién cumplió 20 años en diciembre.