Exigen material de trabajo, en hospital de Pemex de Las Choapas

Trabajadores del hospital El Plan de Petróleos Mexicanos en Las Choapas, se manifestaron este inicio de semana para demandar mejores condiciones laborales.Al grito de “Oropeza, dame mi herramienta”, “Oropeza, dame mi equipo”, el grupo de entre 20 y 30 personas se plantó a las afueras del nosocomio con cartulinas y las leyendas de sus demandas.Los trabajadores petroleros indicaron que no cuentan con refacciones para vehículos, herramientas, uniformes, equipo industrial de protección personal, medicamentos en el nosocomio, etcétera.El trabajador José María López López refirió que por lo anterior los propios trabajadores deben comprar su material.“Estamos exigiendo nuestro equipo de protección personal. Desde el 2019 no me han dado botas, si pueden ver ando con zapatos y debemos comprar para venir a trabajar. En el área del hospital no tenemos especialistas, ni médico internista. Yo soy diabético y no tengo el servicio, sólo me dan medicamento de control.“Cosas básicas que pedimos a la empresa que nos la proporcione según lo que establece el contrato colectivo. Nos organizamos para venir a manifestarnos”, añadió.No tenemos palas, machetes, tenemos que andar comprando, no tenemos material, volteos, para ejercer nuestro trabajo”, sostuvo.En este sentido, pidieron al director general de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, voltee los ojos a esta zona del sur de Veracruz y se cumpla con las peticiones.