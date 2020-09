Exigen padres de familia de secundaria en Coatepec devolución del dinero de cena-baile

Padres de familia de la Escuela Secundaria General “Efrén Ramírez Cabañas” de este Pueblo Mágico se manifestaron frente al Palacio Municipal para exigir al prestador de servicios Oscar Durán, de la empresa de banquetes Sifelosles, la devolución de su dinero que le fue entregado para la realización de la cena-baile de fin de cursos del ciclo escolar 2019-2020, el cual fue suspendido por la pandemia del COVID-19.



A decir de María Luisa Bonilla Martínez, una de las afectadas, dijo que el monto asciende a 69 mil pesos el aportado como un adelanto para la realización de este evento, sin embargo, por la pandemia del coronavirus no se pudo realizar, en cumplimiento con las medidas sanitarias impuestas por las autoridades de Salud.



“Le estamos exigiendo al banquetero Óscar Duran que nos regrese nuestro dinero íntegro, así como se lo dimos, pero nos quiere cobrar una penalización del 40%, lo cual no estamos de acuerdo, porque ese no fue establecido en el contrato realizado. Nosotros no vamos a pagarle nada”, añadió.



Explicó que en total son 200 alumnos los que egresaron de esta institución educativa del nivel de secundaria, por lo que demandaron la intervención de las autoridades municipales y de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), para que les solucionen el problema que están padeciendo.



Finalmente, insistieron en la devolución sea íntegra, pues el empresario banquetero en fue informado en el momento oportuno de la cancelación del evento y es ahí en donde empezó a exigir el cobro de la penalización del porcentaje mencionado, del cual no están de acuerdo los paterfamilias.