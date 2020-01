Exigen padres de familia intendente para kínder de Coatepec

Padres de familia del Jardín de Niños "Margarita Jácome Rebolledo" en Coatepec, se manifestaron para reclamar la falta de un intendente en el plantel.



Los padres del Jardín ubicado en la colonia Nueva Nestlé, explicaron que aunque hay una persona designada, ésta no puede ejercer algunas tareas debido a una lesión que tiene, sin embargo tampoco está incapacitada laboralmente, por lo que deben pagar una cuota para contratar otra.



"El plantel sí cuenta con una persona para hacer actividades de intendencia pero no lo lleva a cabo, por lo que nosotros pagamos semestralmente 300 pesos para contratar a otra persona", expresó uno de los padres de familia.



Refirieron que desde hace un año pagan esta cantidad, no obstante ya son varios los padres de familia que se oponen a cubrir los 300 pesos "y cada vez es más difícil poder sostener al otro intendente", reclamaron.



"Al parecer la persona tiene una lesión en la espalda y por eso es que no puede barrer, trapear y hacer otras actividades de intendencia", acotaron.



Ante tal situación, los padres y madres pidieron la intervención de las autoridades educativas para solucionar la problemática.