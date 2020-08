Exigen plan de trabajo para que Poder Judicial de Veracruz se reactive

Abogados independientes se pronunciaron por la creación de un plan de trabajo en el Poder Judicial de Veracruz para la próxima reapertura de juzgados, esto a 6 meses de la suspensión de actividades debido a la contingencia de COVID-19.



Afirmaron que de no haber un mecanismo definido para la reanudación de actividades podría haber un colapso, tal y como ocurre en la Ciudad de México en donde el tiempo para ingresar y hacer un trámite es de hasta 7 horas.



Los abogados cuentan con el respaldo de la Asociación Civil “Palabras y Hechos”, presidida por Enrique Vázquez Hernández, quien afirmó que la estrategia que demandan es para beneficiar a los ciudadanos.



En conferencia de prensa, los litigantes Isis Durán García, Isabel Ruiz Peña, Sergio Vera Buvandel, Arturo Valdés Valencia, María Alarcón Sánchez y Nicolás Zamudio negaron participar en un reclamo político.



“Somos abogados independientes; buscamos solamente la reapertura de juzgados para justiciables. Pedimos al Poder Judicial una estrategia; no queremos vivir la situación que atraviesan los juzgados de la Ciudad de México, que demoran de 5 a 7 horas para poder ingresar”, externaron.



Al respecto, invitaron a sumarse a esta solicitud a las barras y colegios de abogados, así como profesionales del derecho independientes, notarías y sindicatos del Poder Judicial.



“La intención es sumar a todos los que tengan que ver con el tema judicial, también los Sindicatos; no estamos en contra de nadie, lo que queremos es un buen plan de trabajo para poder recuperar el tiempo perdido”, añadieron.



Recordaron que han transcurrido 6 meses de la pandemia, tiempo en que los juzgados no han funcionado con normalidad y en los que se han acumulado diversos trámites.



Refirieron que recientemente el Poder Judicial en Veracruz publicó un protocolo de sanidad para poder ingresar a sus instalaciones, sin embargo, es necesario otro para agilizar la atención una vez que ésta se reanude.



“Apoyamos el movimiento porque a nosotros como abogados también nos está afectando y como ya lo dijeron los compañeros; queremos que, siguiendo los protocolos de sanidad que marca la Secretaria de Salud, haya una organización para que no haya aglomeraciones o trifulcas cuando se reabran los juzgados por los rezagos que hay”, externó Vázquez Hernández.



Agregaron que a la fecha, el principal problema que enfrenta el Poder Judicial y la ciudadanía es que no hay justicia pronta y expedita, aunque es un Derecho de las personas defenderse o actuar legalmente según sus intereses.



“Hay personas que se quedaron a un día para tramitar sus pensiones; ya había rezagos y ahora se están acumulando más (…); hay hijos que no ven a sus padres, personas a las que no se les pagan deudas, que no pueden recuperar sus bienes, aunque es su Derecho”, mencionaron.



Se proyecta que el Poder Judicial retome actividades el próximo 17 de agosto, aunque los abogados estiman que es probable un nuevo aplazamiento que podría demorar la reapertura para el mes de septiembre e incluso para el mes de octubre.



Reiteraron que su intención es ajena a la política, pues los problemas internos que se han exhibido en el Poder Judicial no les competen.