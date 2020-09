Exigen que Consejeros de la Judicatura denuncien manejo irregular de dinero en Poder Judicial

Si el magistrado Andrés Cruz Ibarra y los consejeros Carla Rodríguez González y Humberto Oliverio Hernández Reducindo, integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz, no presentan una denuncia por la presunta disposición de más de 60 millones de pesos que hizo sin autorización Sofía Martínez Huerta, magistrada presidenta de ese órgano colegiado y ante la existencia de 13 Actas de Acuerdo “apócrifas” con las que pretende justificar la disposición de esos recursos, serán copartícipes de esos hechos y presuntos responsables.



El abogado penalista Tomás Mundo Arriasa consideró que se trata de un señalamiento grave y por consecuencia, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 222, los consejeros están obligados a denunciar.



Dicho artículo señala que “toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia, ante cualquier agente de la Policía”.



Incluso, “quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes”.



Ayer martes, los tres integrantes del Consejo de la Judicatura señalaron que Sofía Martínez Huerta, junto con otros servidores públicos, ha dispuesto de aproximadamente 60 millones de pesos sin la autorización del Consejo de la Judicatura para procesos de adquisición, servicios contrataciones y obras, sin observar los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad, austeridad, honradez y eficiencia.



Además, que ella misma reconoce 13 actas apócrifas de supuestas sesiones extraordinarias del pleno del Consejo de la Judicatura, a las cuales, los consejeros no han sido convocados y pese a ello, los está obligando a firmar.



Mundo Arriasa afirmó que con la llegada de Sofía Martínez Huerta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia, es inédito lo que está sucediendo al interior del Poder Judicial.



“Esta señora viene a ser el emblema de lo que es no saber nada de Derecho, no tiene ni idea de lo que es ir a la vanguardia en el Derecho moderno. Ella ha mostrado un brutal desprecio por aplicar la ley, brutal desprecio con los justiciables”, expuso.



Eso, agregó, ratifica porque Veracruz está en los últimos lugares en procurar y administrar justicia a nivel nacional, de acuerdo a último informe de la agrupación internacional World Justice Project.



Además, reconoció que es el reflejo de que el Tribunal Superior de Justicia se ha convertido en una agencia de colocaciones del gobernante en turno para incrustar Magistrados a modo.



Agregó que si los consejeros no interponen una denuncia, ojalá y algún colegio, Barra o Asociación de Abogados lo haga para que se investigue esos hechos presuntamente constitutivos de un delito.