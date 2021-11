Exigen que empresa se haga cargo de gastos médicos de atropellada por urbano

Familiares de Guadalupe G. L. quien fue atropellada el fin de semana en la avenida JB. Lobos del Coyol en la ciudad de Veracruz, piden justicia y que los responsables se hagan cargo de su recuperación y gastos, ya que se mantiene postrada por las heridas.Fue el sábado por la tarde que Guadalupe fue arrollada por un camión urbano de la ruta Alcocer número 1073 sin que hasta el momento el conductor del autobús ni el dueño de la unidad se hagan responsables de sus lesiones que han empezado a empeorar con los días, señalan familiares.Según los hechos que ya fueron denunciados en la carpeta de investigación número 6474/2021, el conductor Alexis “N” se pasó el alto de la avenida J.B Lobos, arrollando a la mujer de 35 años que intentaba cruzar dicha arteria.El día de los hechos, la mujer fue auxiliada por paramédicos de Cruz Roja y trasladada al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.Asimismo, los familiares señalan que presuntamente la víctima recibió amenazas por parte del conductor, por lo que optaron por pedir su alta voluntaria y ser trasladada a su domicilio para protegerse de cualquier atentado.Las exigencias de que los involucrados se hagan responsables de los daños es porque la agraviada requiere de una atención especializada por las lesiones que presenta; traumatismo craneoencefálico y ruptura de ligamentos desde la cadera hasta uno de sus pies; aunado a esto, es madre de un menor de 11 meses“Guadalupe fue llevada al hospital, pero gente que al parecer está relacionada con el chofer que la atropelló se metió al hospital para hacerle daño. Hay un video que lo demuestra. Pedimos la alta voluntaria y cuando la estábamos sacando del hospital intentaron a toda costa acercarse para hacerle daño. El personal del IPAX logró persuadirlos, también se presentó un supuesto abogado para decir que se había llegado a un acuerdo con la víctima, cuando esto no es verdad. Guadalupe está grave, requiere atención que no hay en el Regional y lo que pedimos es que el conductor o el dueño del autobús que es el ‘Pollo’ Bousart se hagan responsables. Somos de escasos recursos y además fue responsabilidad del conductor porque él se pasó el alto”, relató una allegada de la víctima.Los familiares señalan que el presunto responsable quedó a disposición de la autoridad, pero al parecer la investigación arrojó que tenía una presunta denuncia por pederastia por lo que será trasladado al Juzgado Federal y temen que no se haga responsable al ser trasladado a otra instancia.En tanto Guadalupe requiere de urgencia una resonancia magnética, tomografía reconstructiva y atenciones de alta especialidad que el Hospital de 20 de Noviembre no tiene, por lo que la desesperada familia pide que el dueño de la unidad que al parecer es un líder transportista de la zona se haga responsable de la atención de la joven de 35 años.Amigos y familiares relataron que Guadalupe está en casa y en ocho días será valorada en el Hospital Regional pero requiere de la atención en una clínica particular donde haya el equipo necesario para atender sus lesiones y operarla de inmediato porque sus heridas empiezan a complicarse.