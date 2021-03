Exigen que no cierren playas de Coatzacoalcos durante Semana Santa

La asociación Procentro pide a las autoridades de Coatzacoalcos que mantengan la apertura de playas a bañistas y turistas durante esta Semana Santa para evitar que la derrama económica se vea mermada por segundo año consecutivo.



Al respecto, el director de Procentro, Eduardo Campos Gómez, dijo que debido a que la playa porteña cuenta con por lo menos 14 kilómetros de largo, hay posibilidades de que el acceso pueda ser ordenado y sin aglomeraciones.



La petición se la han hecho llegar al alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, además se pide no haya eventos musicales.



“Es buena temporada para restaurantes, hoteles y todo eso y sí nos gustaría que replanteara la posición nuestro Alcalde de no cerrar nuestras playas y ver que las familias no estén cerca y que vengan a visitarnos a la ciudad. Ya se le ha solicitado y esperemos que recule nuestro Alcalde porque vienen a visitarnos de Agua Dulce, Las Choapas, Minatitlán y vienen a la playa y se quedan comer en nuestros restaurantes, en nuestros hoteles y se activa mucho la economía”.



“Proponemos que sí se permita la entrada bajo ciertos parámetros, tenemos 14 kilómetros de playa, no creo que se necesite estar aglomerado”, dijo.



El expresidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) reconoció que la recuperación de la actividad económica en el primer cuadro de la ciudad ha sido muy lenta, de ahí la importancia de poder llevar a cabo actividades en la playa.



Mencionó que un incentivo podría ser la llegada de las vacunas contra el Coronavirus, pues lamentó que la situación vaya lenta.



“Va muy lenta, muy baja, estuvimos cerrados tres, cuatro meses y no se ha reactivado al 100 por ciento, mucho es que no han llegado las vacunas y hacemos el llamado para que lleguen las vacunas porque hay gente que se sigue contagiando y hay decesos”, finalizó.