Exigen que no desaparezca Unidad de Medicina Preventiva de la SCT en Ixtaczoquitlán

Con el fin de demandar que no desaparezca de la zona la Unidad de Medicina Preventiva del Transporte de la SCT, representantes de organizaciones transportistas como la ANTAC, Atunac y ATCCEVAC se manifestaron ante las instalaciones de esa dependencia y entregaron un oficio dirigido al titular nacional de esta área, Juan Manuel Nogueira.



El dirigente de la ANTAC, David Estévez Gamboa, indicó que hay rumores fuertes de que se reducirán las Unidades de Medicina Preventiva del Transporte y una de las que desaparecerá es la de Ixtaczoquitlán, lo que afectaría al sector pues es una región de mucha demanda del servicio por la zona industrial que tiene.



Explicó que el área de Medicina Preventiva hace un 50 por ciento de los trámites y el resto la Dirección General del Autotransporte federal, pero desde que inició la pandemia la atención se restringió y hay muchos problemas.



María Luisa Juárez, dirigente de la Atunac, explicó que hay operadores que han hecho su pago para poder presentar el examen médico y no pueden obtener cita porque el sistema les marca que no hay fechas disponibles, entonces se les ha pasado el mes en que tenían que acudir.



Mencionó que se terminó febrero y nadie pudo acudir porque no lograron una cita, pero “estamos iniciando marzo y no hay citas disponibles, y este es un problema que se da no sólo en esta oficina, sino a nivel nacional”.



En su oportunidad, el representante de la ATCCEVAC, José Gilibert, indicó que los transportistas son personas honradas que se ganan la vida con su trabajo, pero al gobierno no parecieran importarle.



Señaló que cuando tienen alguna inquietud “nadie sabe, nadie nos dice nada”.



Al responder a estos señalamientos, la encargada de la Unidad de Medicina Preventiva del Transporte, Gabriela Cabrera Núñez, señaló que desde hace una semana reportaron que no tenían citados, pero no les han dado una respuesta ni tampoco están facultados para dar las citas fuera del sistema, por lo que harán llegar esa inconformidad a sus superiores.



Dijo desconocer si esta oficina podría cerrar, pues no les han informado nada.