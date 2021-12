Exigen recursos para dar mantenimiento a complejos petroquímicos del sur

Rodolfo Cabello Meyer, secretario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), hizo un llamado a la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, para que “jale las orejas” a quienes tengan la responsabilidad de erogar los recursos pertinentes para llevar a cabo los mantenimientos y rehabilitaciones en los complejos petroquímicos de la zona.Y es que este fin de semana trascendió un incendio en la subestación de servicios auxiliares que habría sido provocado por un cortocircuito, mismo que paralizó la operación del complejo Cangrejera pero también distintas plantas quedaron fuera de operación, e incluso no fue posible operar las bombas que abastecen de agua al complejo “Morelos”.El empresario añadió que es de suma importancia atender esta infraestructura, toda vez que son el inicio de las cadenas productivas."Esperamos que le metan a los complejos porque son el inicio de nuestras cadenas productivas, por eso pedimos que se les meta, pedimos mucho, es necesario en Morelos, Cangrejera y Pajaritos. Son el inicio de nuestras cadenas, de todo el corredor, es un peligro. No podemos tener una vaca sin darle de comer", dijo.Cabello Meyer expuso que toda la infraestructura trae desarrollo y si se quiere atraer el Corredor Interoceánico, se deben mostrar buenas instalaciones de donde se van a abastecer los posibles inversionistas."Creemos que viene un buen año de mucho desarrollo, tenemos mucha fe. Tenemos la gran ventaja de que la Secretaria de Energía es de Coatzacoalcos y ella más que nadie conoce cómo están las cosas aquí, eso es bien importante. Necesitan atención los tres, todos necesitan mucho dinero. Se necesita mantenimiento, inversión, no sé si el Congreso o directivos de PEMEX pero pedimos a la Secretaria que intervenga para que le dé un jalón de orejas a quien no lo ha asignado", recalcó.Recordó que tras los complejos fue que llegaron otras empresas, de ahí que esas sean piezas claves para poder tener un mejor desarrollo económico."Si ellos están flojos, pues pueden quedar mal con las entregas de mantenimiento pero el más grave problema es el peligro que hay allá adentro, independiente que afecte en el suministro de toda la cadena productiva, es un peligro latente que debemos detener, no podemos estar así con la zozobra, todas las plantas tienen riesgo pero si no se les da mantenimiento, tienen más riesgos", consideró.Por otro lado, del tema de la caseta de cobro, dijo que es un dolor de cabeza al que no se le ha invertido y donde se corre riesgo incluso de que se caiga un pedazo de cobertizo en la cabeza."Más que un dolor de cabeza, debemos ir con vehículos blindados no se nos vaya a caer un pedazo del cobertizo, hay que invertirle mucho a esas casetas, nos dan un papelito que habla de tecnologías de hace 50 años", finalizó.