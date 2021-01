Exigen reducir área de cierres viales en Centro de Xalapa; pegan a comercio

Comerciantes de la zona centro y de la colonia Revolución de Xalapa protestaron sobre la calle Rafael Lucio y Poeta Jesús Díaz, para exigir a las autoridades estatales modificar los filtros que se instalaron en la ciudad y que impiden la circulación de vehículos, demandando que los coloquen más cerca del Centro Histórico.



De acuerdo con los comerciantes, las calles en las que se aplicaron han tenido como consecuencia que las personas decidan no acudir a realizar compras y también entorpecen el acceso a aquellos que acuden al Centro por alguna urgencia.



"Estamos solicitando que el filtro sea recorrido más hacia abajo, ya que el comercio establecido y los locatarios, se encuentran cada vez con menor afluencia económica y de ellos dependen familias y empleados. No estamos en contra de los filtros, al contrario, nosotros propusimos a las autoridades otorgar gel antibacterial, dar cubrebocas", explicó Daniel Ruiz, integrante de Comerciantes Unidos del Centro Histórico.



Comentó que no es viable para ellos que estos retenes se coloquen 5 cuadras antes de llegar al Centro de la Capital, ya que ni siquiera a los que llegan a realizar compras se les permite entrar a los estacionamientos.



"No estamos en contra de las medidas ni en contra de la salud, queremos contribuir a que esto termine pero sin que nos veamos afectados a tal grado como en estos momentos. En la colonia Revolución me imagino que también es por lo mismo", dijo.



Aseveró que desde el inicio de la pandemia COVID-19, los comerciantes han sido los más afectados, por las disposiciones estatales y municipales, cifras que hablan de un 70 por ciento de establecimientos cerrados.



"De un negocio formal que cierra, se abre uno informal; tampoco es culpa de ellos, al no haber fuentes de empleo, tienes que generar tu propio ingreso. Hasta el momento no hemos llegado al punto de ser informales, es algo que queremos evitar, no salirnos de nuestros negocios".



Aseguró que toda la zona centro la conforman locales que cumplen con todas las medidas sanitarias, para que los xalapeños se sientan seguros.



Cabe recordar que, desde este viernes y hasta el domingo se aplica la “Alerta Especial por COVID-19” en 84 municipios de la entidad, para evitar al máximo el aumento de contagios de Coronavirus.