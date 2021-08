Exigen renuncia de la Directora y Jefa de Recursos Humanos del ISSSTE Orizaba

Trabajadores de la clínica-hospital del ISSSTE señalaron que piden la destitución de la jefa de Recursos Humanos de la institución, Yarely Betancourt García, y de la directora Karina del Carmen Lucía Tapia, debido a que estas dos personas se la pasan acosando al personal.



Indicaron que estas funcionarias son "groseras, prepotentes" y provocan un mal ambiente de trabajo con el hostigamiento que hacen a todo el personal, cuando su labor es para que el derechohabiente tenga la atención adecuada, pero eso no les importa.



Afirmaron que en la clínica-hospital hace falta medicamento, pero también personal, pues el que hay es muy joven y con poca experiencia, y esto se debe a que nadie quiere trabajar ahí porque no pagan.



Señaló que cuando algún paciente fallece porque se carece de medicamentos o atención de un especialista, culpan al médico o enfermera, cuando la culpa es de la directora y la jefa de Recursos Humanos, que descuidan el abasto de los insumos porque nunca hay dinero.



Agregaron que, en esta tercera ola, el personal está muy preocupado, pues no se les dota de lo mínimo necesario para protegerse ellos y proteger a los derechohabientes, pues ni siquiera se cumple con la adecuada higiene de las áreas comunes.